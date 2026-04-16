Türkiye'de Süper El Nino alarmı: Rekor sıcaklıklar için tarih verildi
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, yazın ilk yarısına kadar sıcaklıkların son yılların en yüksek üç yıllık ortalaması civarında seyredeceğini belirtti. Kurnaz, temmuz ayının sonlarından itibaren ise Süper El Nino etkisinin devreye girmesiyle birlikte küresel ölçekte yeni sıcaklık rekorlarının görülebileceğini ifade etti.
Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nin (C3S) aylık yayımladığı iklim bültenine göre, kış dönemi ve bahar mevsiminin ilk aylarında küresel ortalama yüzey hava sıcaklıkları, referans dönemlerin üzerinde seyrederek ısınma eğilimini sürdürdü.
EN SICAK BEŞİNCİ ARALIK
Kış mevsiminin ilk ayı olan Aralık 2025’te küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı, 1991-2020 Aralık ortalamasının 0,49 derece üzerine çıkarak 13,15 derece olarak ölçüldü ve böylece en sıcak beşinci Aralık ayı kayıtlara geçti. Aralık 2025, en sıcak Aralık olan 2023’e göre ise 0,36 derece daha düşük seyretti.
Küresel ortalama yüzey hava sıcaklığının 12,95 derece ölçüldüğü Ocak 2026, en sıcak beşinci ocak olarak kayıtlara geçti. Ocak 2026'da küresel ortalama sıcaklık, 1991-2020 ocak ortalamasının 0,51 derece üzerine çıkarken, en sıcak ocak ayı olan Ocak 2025'in 0,28 derece altında ölçüldü.
Şubat ve Mart 2026 verilerine göre küresel sıcaklıklar yüksek seyrini sürdürdü. Şubat 2026’da ortalama yüzey hava sıcaklığı 13,26 derece olarak ölçüldü ve bu değer, 1991-2020 ortalamasının 0,53 derece üzerinde kalarak ayı en sıcak beşinci şubat yaptı. Ancak Şubat 2024’e göre 0,28 derece daha düşük gerçekleşti.