Türkiye'de Süper El Nino alarmı: Rekor sıcaklıklar için tarih verildi

EN SICAK BEŞİNCİ ARALIK

Kış mevsiminin ilk ayı olan Aralık 2025’te küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı, 1991-2020 Aralık ortalamasının 0,49 derece üzerine çıkarak 13,15 derece olarak ölçüldü ve böylece en sıcak beşinci Aralık ayı kayıtlara geçti. Aralık 2025, en sıcak Aralık olan 2023’e göre ise 0,36 derece daha düşük seyretti.