Türkiye buz kesti, Meteoroloji'den 14 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı
Meteoroloji, 21 Şubat Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken; İstanbul, Kocaeli, Afyon, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Bolu, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Ağrı ve Erzurum'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerinde 2-4 derece azalması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bingöl ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.