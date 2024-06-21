Türkiye genelinde sıcaklıklar sürecek! Bakan Özhaseki orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki X sosyal medya hesabından, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ülke genelinde beklenen hava sıcaklıklarıyla ilgili X sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan Özhaseki, "Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle; ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Meteoroji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Ayrıca Marmara'nın güneybatısı ile Kuzedy Ege kıyılarında, rüzgarın saatte 40-60 kilometre kuvvetli, yüksek kesimlerde ise saatte 60-80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Türkiye genelinde hava durumu
Marmara Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde ise yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Ege Bölgesi
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Denizli’nin güney ve Muğla’nın iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde ise yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.