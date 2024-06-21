Türkiye genelinde sıcaklıklar sürecek! Bakan Özhaseki orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ülke genelinde beklenen hava sıcaklıklarıyla ilgili X sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan Özhaseki, "Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle; ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum." ifadelerine yer verdi.