Türkiye her yıl 2 cm sürükleniyor! Rusya depremi sonrası uzman isimlerden kritik uyarı!

Büyüklüğü 8.8 olarak açıklanan deprem, yıllar önce aynı yerde meydana gelen depremi bir kez daha hatırlattı. 20 kilometre derinlikte olan depremde neyse ki can kaybı yaşanmadı. Ancak tsunami uyarısıyla birlikte Rusya’ya yakın bölgeleri panik sardı.