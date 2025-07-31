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  4. Türkiye her yıl 2 cm sürükleniyor! Rusya depremi sonrası uzman isimlerden kritik uyarı!

Türkiye her yıl 2 cm sürükleniyor! Rusya depremi sonrası uzman isimlerden kritik uyarı!

Rusya kıyısında meydana gelen 8.8’lik depremin ardından birçok ülkede tsunami uyarısı yapıldı. Bu devasa büyüklükteki depremin Türkiye ile ilişkisi de ortaya çıktı. Uzman isim çoğu kişinin bilmediği detayları açıkladı.

Türkiye her yıl 2 cm sürükleniyor! Rusya depremi sonrası uzman isimlerden kritik uyarı! - Sayfa 1

Dünya, depremlerle sarsılmaya devam ederken afetlerin ardı arkası kesilmiyor. Türkiye henüz 6 Şubat depreminin yaralarını saramamışken, yıkıcı depremin ardından binlerce artçı depremler oldu, olmaya da devam ediyor.

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Türkiye her yıl 2 cm sürükleniyor! Rusya depremi sonrası uzman isimlerden kritik uyarı! - Sayfa 2

Öte yandan Rusya’nın kıyısında yıllar sonra meydana gelen 8.8’lik deprem de bir kez daha dünyada paniğe neden oldu.

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Türkiye her yıl 2 cm sürükleniyor! Rusya depremi sonrası uzman isimlerden kritik uyarı! - Sayfa 3

29 Temmuz’da Rusya’nın Kamçatka Adası açıklarında tarihin en büyük depremlerinden biri meydana geldi. 

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Türkiye her yıl 2 cm sürükleniyor! Rusya depremi sonrası uzman isimlerden kritik uyarı! - Sayfa 4

Büyüklüğü 8.8 olarak açıklanan deprem, yıllar önce aynı yerde meydana gelen depremi bir kez daha hatırlattı. 20 kilometre derinlikte olan depremde neyse ki can kaybı yaşanmadı. Ancak tsunami uyarısıyla birlikte Rusya’ya yakın bölgeleri panik sardı.

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