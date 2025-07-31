Türkiye her yıl 2 cm sürükleniyor! Rusya depremi sonrası uzman isimlerden kritik uyarı!
Rusya kıyısında meydana gelen 8.8’lik depremin ardından birçok ülkede tsunami uyarısı yapıldı. Bu devasa büyüklükteki depremin Türkiye ile ilişkisi de ortaya çıktı. Uzman isim çoğu kişinin bilmediği detayları açıkladı.
Dünya, depremlerle sarsılmaya devam ederken afetlerin ardı arkası kesilmiyor. Türkiye henüz 6 Şubat depreminin yaralarını saramamışken, yıkıcı depremin ardından binlerce artçı depremler oldu, olmaya da devam ediyor.
Öte yandan Rusya’nın kıyısında yıllar sonra meydana gelen 8.8’lik deprem de bir kez daha dünyada paniğe neden oldu.
29 Temmuz’da Rusya’nın Kamçatka Adası açıklarında tarihin en büyük depremlerinden biri meydana geldi.