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  4. Türkiye için 'Çarşamba' alarmı: Uzmanlar uyardı: Asfaltlar eriyecek

Türkiye için 'Çarşamba' alarmı: Uzmanlar uyardı: Asfaltlar eriyecek

Meteoroloji uzmanları, Türkiye'yi etkisi altına alacak aşırı sıcaklar nedeniyle Çarşamba günü için kritik uyarı yaptı. Özellikle bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşabileceği ve bunun asfaltlarda erimeye yol açabileceği belirtildi.

Türkiye için 'Çarşamba' alarmı: Uzmanlar uyardı: Asfaltlar eriyecek - Sayfa 1

Türkiye Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altında: 9 Temmuz 2025 Çarşamba Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak

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Türkiye için 'Çarşamba' alarmı: Uzmanlar uyardı: Asfaltlar eriyecek - Sayfa 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’da gündüz sıcaklıkları 34 dereceye kadar yükselecek.

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Türkiye için 'Çarşamba' alarmı: Uzmanlar uyardı: Asfaltlar eriyecek - Sayfa 3

Uluslararası hava durumu platformu Accuweather'da ise İstanbul'daki hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçüldü. Ancak hissedilen sıcaklık ve özellikle asfalt üzerindeki sıcaklık çok daha yüksek seviyelere ulaşacak.

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Türkiye için 'Çarşamba' alarmı: Uzmanlar uyardı: Asfaltlar eriyecek - Sayfa 4

Yapılan bir araştırma, hava sıcaklığının çimen, asfalt ve beton gibi farklı yüzeylere nasıl farklı yansıdığını ve bunun sıcak hava dalgalarını nasıl şiddetlendirdiğini ortaya koydu.

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