Türkiye için 'Çarşamba' alarmı: Uzmanlar uyardı: Asfaltlar eriyecek
Meteoroloji uzmanları, Türkiye'yi etkisi altına alacak aşırı sıcaklar nedeniyle Çarşamba günü için kritik uyarı yaptı. Özellikle bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşabileceği ve bunun asfaltlarda erimeye yol açabileceği belirtildi.
Türkiye Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altında: 9 Temmuz 2025 Çarşamba Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’da gündüz sıcaklıkları 34 dereceye kadar yükselecek.
Uluslararası hava durumu platformu Accuweather'da ise İstanbul'daki hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçüldü. Ancak hissedilen sıcaklık ve özellikle asfalt üzerindeki sıcaklık çok daha yüksek seviyelere ulaşacak.