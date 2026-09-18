Türkiye için dikkat çeken Mega El Nino uyarısı: Uzmanlar tarih verdi
Kurak yazın ardından hava durumu değişiyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre ekim ayının ikinci haftasından itibaren Mega El Nino’nun etkisiyle Türkiye’de kuvvetli yağışlar görülebilir. Peki 2027’de Türkiye’yi nasıl bir hava bekliyor?
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2026’nın ilk yarısında Türkiye genelinde yağış miktarlarında rekor seviyelere ulaşıldığını ifade etti.
Yaşar, 2027 yılında ise “Mega El Nino” olarak nitelendirdiği yağışlı bir dönemin etkili olabileceğini belirtti. El Nino’nun, okyanus sularındaki sıcaklık artışıyla ortaya çıkan bir iklim olayı olduğunu aktardı.
"Isınma miktarı 1 derece civarındaysa buna 'normal El Nino' diyoruz. Eğer bu sıcaklık artışı 1 ila 2 derece arasında olursa buna 'Süper El Nino', 2 derecenin üzerine çıkarsa 'Mega El Nino' diyoruz." diyerek durumu açıklayan Yaşar, Mega El Nino'nun en son 1877'li yıllarda görüldüğünü dile getirdi.