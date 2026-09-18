Türkiye için dikkat çeken Mega El Nino uyarısı: Uzmanlar tarih verdi

"Isınma miktarı 1 derece civarındaysa buna 'normal El Nino' diyoruz. Eğer bu sıcaklık artışı 1 ila 2 derece arasında olursa buna 'Süper El Nino', 2 derecenin üzerine çıkarsa 'Mega El Nino' diyoruz." diyerek durumu açıklayan Yaşar, Mega El Nino'nun en son 1877'li yıllarda görüldüğünü dile getirdi.