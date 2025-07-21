Türkiye kavrulacak! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Salı ve çarşamba dışarı çıkmayın

"ÜÇÜNCÜ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR"

“Hava sıcak, şu anda 10 dakikadan fazla duramazsınız" diyen Şen, şu uyarılarda bulundu:

"Üçüncü sıcak hava dalgası geliyor. Salı ve çarşamba günü İstanbul’un en sıcak günleri. 36-35 dereceye çıkacak sıcaklıklar var.