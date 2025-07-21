Türkiye kavrulacak! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Salı ve çarşamba dışarı çıkmayın
Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında.... Meteoroloji’den yapılan yeni uyarıda hava sıcaklıklarının ciddi şekilde yükseleceği açıklandı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de salı ve çarşamba günleri dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, batı kesimlerden başlayarak artacak ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir” uyarısı yapıldı.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de CNN Türk canlı yayınında salı ve çarşamba günleri dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi.
"ÜÇÜNCÜ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR"
“Hava sıcak, şu anda 10 dakikadan fazla duramazsınız" diyen Şen, şu uyarılarda bulundu:
"Üçüncü sıcak hava dalgası geliyor. Salı ve çarşamba günü İstanbul’un en sıcak günleri. 36-35 dereceye çıkacak sıcaklıklar var.