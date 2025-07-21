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  4. Türkiye kavrulacak! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Salı ve çarşamba dışarı çıkmayın

Türkiye kavrulacak! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Salı ve çarşamba dışarı çıkmayın

Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında.... Meteoroloji’den yapılan yeni uyarıda hava sıcaklıklarının ciddi şekilde yükseleceği açıklandı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de salı ve çarşamba günleri dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Türkiye kavrulacak! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Salı ve çarşamba dışarı çıkmayın - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, batı kesimlerden başlayarak artacak ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir” uyarısı yapıldı.

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Türkiye kavrulacak! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Salı ve çarşamba dışarı çıkmayın - Sayfa 2

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de CNN Türk canlı yayınında salı ve çarşamba günleri dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi.

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Türkiye kavrulacak! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Salı ve çarşamba dışarı çıkmayın - Sayfa 3

"ÜÇÜNCÜ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR"

“Hava sıcak, şu anda 10 dakikadan fazla duramazsınız" diyen Şen, şu uyarılarda bulundu:
"Üçüncü sıcak hava dalgası geliyor. Salı ve çarşamba günü İstanbul’un en sıcak günleri. 36-35 dereceye çıkacak sıcaklıklar var.

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Türkiye kavrulacak! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Salı ve çarşamba dışarı çıkmayın - Sayfa 4

Salı ve çarşamba gününe dışarıda program yapmasın, dışarı çıkmasın vatandaşlar. Kalp riski olanlar, hastalığı olanlar çıkmasınlar. Ölüm riskini de artırıyor bu sıcaklar.

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