Türkiye kavruluyor! Meteoroloji'den çifte alarm: Sağanak ve toz taşınımı uyarısı geldi

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul’un batı, Çanakkale’nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.