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Türkiye kavruluyor! Meteoroloji'den çifte alarm: Sağanak ve toz taşınımı uyarısı geldi

Meteoroloji, yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Doğu Karadeniz ile bazı illerde sağanak yağış, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı beklenirken, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Türkiye kavruluyor! Meteoroloji'den çifte alarm: Sağanak ve toz taşınımı uyarısı geldi - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 7 Ağustos 2026 Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

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Türkiye kavruluyor! Meteoroloji'den çifte alarm: Sağanak ve toz taşınımı uyarısı geldi - Sayfa 2

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul’un batı, Çanakkale’nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Türkiye kavruluyor! Meteoroloji'den çifte alarm: Sağanak ve toz taşınımı uyarısı geldi - Sayfa 3

Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

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Türkiye kavruluyor! Meteoroloji'den çifte alarm: Sağanak ve toz taşınımı uyarısı geldi - Sayfa 4

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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