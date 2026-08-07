Türkiye kavruluyor! Meteoroloji'den çifte alarm: Sağanak ve toz taşınımı uyarısı geldi
Meteoroloji, yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Doğu Karadeniz ile bazı illerde sağanak yağış, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı beklenirken, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 7 Ağustos 2026 Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul’un batı, Çanakkale’nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.