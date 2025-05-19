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  4. Türkiye kıyılarında deprem alarmı! Kandilli duyurdu: Saatler içinde peş peşe sarsıntılar

Türkiye kıyılarında deprem alarmı! Kandilli duyurdu: Saatler içinde peş peşe sarsıntılar

Türkiye’de son iki ayda yaşanan depremler, vatandaşların tedirginliğini artırdı. Art arda meydana gelen ufak çaplı depremler toplumda ciddi bir endişeye yol açarken, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde saatler içinde peş peşe sarsıntılar meydana geldi.

Türkiye kıyılarında deprem alarmı! Kandilli duyurdu: Saatler içinde peş peşe sarsıntılar - Sayfa 1

Türkiye’de son dönemde yaşanan depremler, vatandaşlarda büyük bir tedirginliğe yol açtı. Halk, art arda meydana gelen sarsıntılar nedeniyle adeta sürekli alarm halinde yaşıyor.

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Türkiye kıyılarında deprem alarmı! Kandilli duyurdu: Saatler içinde peş peşe sarsıntılar - Sayfa 2

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre bugün merkez üssü Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Hıdırbeyli Mahallesi olan deprem, saat 15.58'de meydana geldi.

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Türkiye kıyılarında deprem alarmı! Kandilli duyurdu: Saatler içinde peş peşe sarsıntılar - Sayfa 3

3,7 büyüklüğündeki sarsıntı özellikle yüksek katlı binalarda hissedilirken, ilk belirlemelere göre kent genelinde herhangi bir hasar oluşmadığı bildirildi.

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Türkiye kıyılarında deprem alarmı! Kandilli duyurdu: Saatler içinde peş peşe sarsıntılar - Sayfa 4

15 SAATTE 19 DEPREM MEYDANA GELDİ

Sarsıntılar halk arasında paniğe yol açarken, Kandilli Rasathanesi'nden dikkat çekici bir açıklama geldi.

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