Türkiye-Portekiz maçında sahaya atlayıp Ronaldo ile selfie çektiren çocuğun kim olduğu ortaya çıktı!

Maçtan önce arkadaşları ile iddiaya giren Berat, babasına "tuvalete gidiyorum" dedikten sonra sahaya atladı. Berat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hayallerimi gerçekleştirdim. Artık Cristiano Ronaldo ile bir fotoğrafım var. Bu bir tişörtün üzerinde ve odamda olacak" ifadelerini kullandı.