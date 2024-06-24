Türkiye-Portekiz maçında sahaya atlayıp Ronaldo ile selfie çektiren çocuğun kim olduğu ortaya çıktı!
Türkiye-Portekiz maçında babasına sahaya atlayarak Ronaldo ile selfie çektiren çocuğun kim olduğu ortaya çıktı. Peki, Türkiye-Portekiz maçında sahaya atlayıp Ronaldo ile selfie çektiren çocuk kim? İşte detaylar…
Türkiye-Portekiz maçında sahaya atlayan çocuğun, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli amatör futbolcu olan 10 yaşındaki Berat olduğu ortaya çıktı. Berat Almanya kulüplerinden KSV Hessen Kassel’in U11 takımında top koşturuyor.
Maçtan önce arkadaşları ile iddiaya giren Berat, babasına "tuvalete gidiyorum" dedikten sonra sahaya atladı. Berat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hayallerimi gerçekleştirdim. Artık Cristiano Ronaldo ile bir fotoğrafım var. Bu bir tişörtün üzerinde ve odamda olacak" ifadelerini kullandı.