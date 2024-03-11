Türkiye silah ihracatında rekor kırdı: Devleri geride bıraktı
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan uluslararası silah transferlerine ilişkin yeni verilere göre, Türkiye 2019-2023 döneminde silah ihracatını rekor seviyede artırdı.
Avrupa'daki devletler 2014-2018 ve 2019-2023 yılları arasında büyük silah ithalatlarını neredeyse iki katına çıkarttı (+%94).
En büyük 10 silah ithalatçısından dokuzunun yer aldığı Asya ve Okyanusya ile Orta Doğu'ya 2019-23 döneminde silah satışı rekor seviyelere ulaştı.
Amerika Birleşik Devletleri 2014-18 ve 2019-23 yılları arasında silah ihracatını yüzde 17 artırırken, Rusya'nın silah ihracatı yarı yarıya azaldı.
Rusya ilk kez Fransa'nın hemen arkasına düşerek en büyük üçüncü silah ihracatçısı oldu.