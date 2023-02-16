Türkiye "Tek Yürek" oldu
TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın gerçekleştirdi. Yardım kampanyasında 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi.
"Türkiye Tek Yürek" başlıklı yayının moderatörlüğünü Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Didem Arslan Yılmaz ve Deniz Bayramoğlu üstlendi.
Düzenlenen yardım kampanyasına iş, sanat, spor ve televizyon dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Ekranın ünlü isimleri, bağışlar için gelen telefonları cevapladı.
Ortak yayına telefonla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin tüm kurumları, personeli ve ekipmanıyla, milletin de yediden yetmişe tüm fertlerinin seferberliğiyle depremzedelerin yanında yer almak için anında harekete geçtiğini, çetin kış şartlarıyla, şiddetli yıkımın yol açtığı alanın büyüklüğüne rağmen fevkalade bir mücadeleyle başlattıkları arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Kampanya süresi boyunca iş insanları, sanatçılar, siyasetçiler, ekran yüzleri ve vatandaşlar yayına telefonla katılarak bağışta bulundukları rakamları açıkladı.