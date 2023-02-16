Türkiye "Tek Yürek" oldu

Düzenlenen yardım kampanyasına iş, sanat, spor ve televizyon dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Ekranın ünlü isimleri, bağışlar için gelen telefonları cevapladı.

Ortak yayına telefonla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin tüm kurumları, personeli ve ekipmanıyla, milletin de yediden yetmişe tüm fertlerinin seferberliğiyle depremzedelerin yanında yer almak için anında harekete geçtiğini, çetin kış şartlarıyla, şiddetli yıkımın yol açtığı alanın büyüklüğüne rağmen fevkalade bir mücadeleyle başlattıkları arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.