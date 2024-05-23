Türkiye üçüncülüğünü korudu: En çok mavi bayrak Antalya'dan
2024 Mavi Bayrak ödüllerinin kazananları belli oldu. Buna göre, bu yıl Türkiye'de 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanacak. Mavi Bayrak'ta en başarılı kent Antalya oldu.
2024 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklandı.
1 | 5
Bu yıl Türkiye'de 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanacak.
2 | 5
Antalya 233 plaj, 5 marina, 15 turizm teknesi ile en çok Mavi Bayrak getiren il oldu.
3 | 5
Antalya'nın geçen yılki Mavi Bayrak sayısı ise plajda 231, marinada 5, turizm teknesinde ise 14’tü.
4 | 5