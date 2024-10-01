Türkiye yaşlanıyor! 2030'da yaşlı nüfus genç nüfusu geçecek
Türkiye’de yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 21 oranında arttı. Nüfus projeksiyonlarına göre, 2030 yılında her 8 kişiden biri 65 yaş üstü olacak.
Türkiye’nin yaşlı nüfusu her geçen yıl artıyor. 2023 verilerine göre, 65 yaşını geçenlerin sayısı 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı. Son beş yılda yaşlı nüfus yüzde 21 oranında artarken, Türkiye nüfusunun yüzde 10’unu 65 yaş üstü bireyler oluşturuyor.
Gerontoloji uzmanları, hızla yaşlanan Türkiye’de acilen yaşlı politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Uzmanlar, Türkiye’nin en hızlı yaşlanan ülkeler arasında yer aldığını vurguluyor ve yaşlı politikalarının hızla devreye girmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
YAŞLI NÜFUS HER GEÇEN YIL ARTIYOR
Nüfus projeksiyonlarına göre, Türkiye’de yaşlı nüfus oranı 2030’da yüzde 12, 2040’da yüzde 16, 2060’da yüzde 22 ve 2080 yılında yüzde 25 olacak. Yaşlanma ile birlikte, gelişmekte olan ülkelerde ortalama yaşam süresinin de 5 yıl daha uzaması bekleniyor, bu da yaşlılık döneminin daha uzun sürmesi anlamına geliyor.