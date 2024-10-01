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  4. Türkiye yaşlanıyor! 2030'da yaşlı nüfus genç nüfusu geçecek

Türkiye yaşlanıyor! 2030'da yaşlı nüfus genç nüfusu geçecek

Türkiye’de yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 21 oranında arttı. Nüfus projeksiyonlarına göre, 2030 yılında her 8 kişiden biri 65 yaş üstü olacak.

Türkiye yaşlanıyor! 2030'da yaşlı nüfus genç nüfusu geçecek - Sayfa 1

Türkiye’nin yaşlı nüfusu her geçen yıl artıyor. 2023 verilerine göre, 65 yaşını geçenlerin sayısı 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı. Son beş yılda yaşlı nüfus yüzde 21 oranında artarken, Türkiye nüfusunun yüzde 10’unu 65 yaş üstü bireyler oluşturuyor.

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Türkiye yaşlanıyor! 2030'da yaşlı nüfus genç nüfusu geçecek - Sayfa 2

Gerontoloji uzmanları, hızla yaşlanan Türkiye’de acilen yaşlı politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

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Türkiye yaşlanıyor! 2030'da yaşlı nüfus genç nüfusu geçecek - Sayfa 3

Uzmanlar, Türkiye’nin en hızlı yaşlanan ülkeler arasında yer aldığını vurguluyor ve yaşlı politikalarının hızla devreye girmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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Türkiye yaşlanıyor! 2030'da yaşlı nüfus genç nüfusu geçecek - Sayfa 4

YAŞLI NÜFUS HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Nüfus projeksiyonlarına göre, Türkiye’de yaşlı nüfus oranı 2030’da yüzde 12, 2040’da yüzde 16, 2060’da yüzde 22 ve 2080 yılında yüzde 25 olacak. Yaşlanma ile birlikte, gelişmekte olan ülkelerde ortalama yaşam süresinin de 5 yıl daha uzaması bekleniyor, bu da yaşlılık döneminin daha uzun sürmesi anlamına geliyor.

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