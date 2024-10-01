Türkiye yaşlanıyor! 2030'da yaşlı nüfus genç nüfusu geçecek

YAŞLI NÜFUS HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Nüfus projeksiyonlarına göre, Türkiye’de yaşlı nüfus oranı 2030’da yüzde 12, 2040’da yüzde 16, 2060’da yüzde 22 ve 2080 yılında yüzde 25 olacak. Yaşlanma ile birlikte, gelişmekte olan ülkelerde ortalama yaşam süresinin de 5 yıl daha uzaması bekleniyor, bu da yaşlılık döneminin daha uzun sürmesi anlamına geliyor.