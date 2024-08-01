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  4. Türkiye'de 2030'a kadar nüfus patlaması yapacak 5 il açıklandı

Türkiye'de 2030'a kadar nüfus patlaması yapacak 5 il açıklandı

TÜİK'in nüfus projeksiyonuna göre, Türkiye'nin nüfusunun 2,8 milyon artması öngörülürken, 59 ilin bu artışa katkıda bulunacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de 2030'a kadar nüfus patlaması yapacak 5 il açıklandı - Sayfa 1

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin geçen yıl nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olurken, 2030'da 88 milyon 188 bin 221'e çıkacağı tahmin ediliyor.

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Türkiye'de 2030'a kadar nüfus patlaması yapacak 5 il açıklandı - Sayfa 2

TÜİK'in nüfus projeksiyonuna göre, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin 844 kişi artacak. Söz konusu artışa 59 il destek sağlarken, 22 ilin ise nüfusu azalacak. Buna göre nüfusu en çok artacak illerimiz sırasıyla şöyle;

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Türkiye'de 2030'a kadar nüfus patlaması yapacak 5 il açıklandı - Sayfa 3

İstanbul

 Nüfus 473 bin 533 kişi artarak 16 milyon 129 bin 457'ye çıkacak.

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Türkiye'de 2030'a kadar nüfus patlaması yapacak 5 il açıklandı - Sayfa 4

Antalya

Nüfusunun 269 bin 804 kişi artması bekleneniyor.

Antalya'nın nüfusu 2 milyon 696 bin 249'dan 2 milyon 966 bin 53'e yükselecek.

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