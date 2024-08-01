Türkiye'de 2030'a kadar nüfus patlaması yapacak 5 il açıklandı

TÜİK'in nüfus projeksiyonuna göre, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin 844 kişi artacak. Söz konusu artışa 59 il destek sağlarken, 22 ilin ise nüfusu azalacak. Buna göre nüfusu en çok artacak illerimiz sırasıyla şöyle;