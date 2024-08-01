Türkiye'de 2030'a kadar nüfus patlaması yapacak 5 il açıklandı
TÜİK'in nüfus projeksiyonuna göre, Türkiye'nin nüfusunun 2,8 milyon artması öngörülürken, 59 ilin bu artışa katkıda bulunacağı tahmin ediliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin geçen yıl nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olurken, 2030'da 88 milyon 188 bin 221'e çıkacağı tahmin ediliyor.
TÜİK'in nüfus projeksiyonuna göre, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin 844 kişi artacak. Söz konusu artışa 59 il destek sağlarken, 22 ilin ise nüfusu azalacak. Buna göre nüfusu en çok artacak illerimiz sırasıyla şöyle;
İstanbul
Nüfus 473 bin 533 kişi artarak 16 milyon 129 bin 457'ye çıkacak.
Antalya
Nüfusunun 269 bin 804 kişi artması bekleneniyor.
Antalya'nın nüfusu 2 milyon 696 bin 249'dan 2 milyon 966 bin 53'e yükselecek.