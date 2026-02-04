Türkiye’de beklenirken bir ülke sosyal medyayı jet hızında yasakladı!
Dünya, 16 yaş altı için sosyal medya yasağını yasaklamakta ısrarcı ve bir Avrupa ülkesi, herkesten önce sosyal medya yasağını uygulamaya başlayacağını duyurdu.
Sosyal medya yasağı günden güne dünyanın dört bir noktasında tartışılıyor. Türkiye, bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırırken Avrupa ülkelerinden biri, ilk kez 16 yaş altına sosyal medyayı yasakladı ve önümüzdeki hafta yasayı yürürlüğe koyacağını duyurdu.
İspanya hükümeti, Avustralya’nın geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiği sert önlemleri örnek alarak 16 yaş altı gençler için sosyal medya yasağı getireceğini resmen duyurdu. Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi’nde konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, teknoloji devlerinin kullanıcıları koruma konusundaki "sistemik başarısızlığını" sert bir dille eleştirdi.
Sosyal medyanın yasaların hiçe sayıldığı, suçun görmezden gelindiği ve yalan bilgilerin gerçekten daha hızlı yayıldığı bir "hukuk dışı alan" haline dönüştüğünü savunan Sánchez, gelecek haftadan itibaren bu yasağın yürürlüğe gireceğini açıkladı. Bu kararın sadece basit bir engel olmadığını vurgulayan Başbakan, platformların artık sadece işaretlenen onay kutucuklarıyla yetinemeyeceğini, gerçekten işleyen ve aşılması zor yaş doğrulama bariyerleri kurmak zorunda olduklarını belirtti.
Öte yandan Sánchez’in "dijital vahşi batı" olarak nitelendirdiği bu alanın; çocukları bağımlılık tuzaklarına, istismara, pornografiye ve şiddete maruz bıraktığını söylemesi, İspanya’nın bu konudaki kararlılığını ortaya koyuyor. Henüz hangi şirketlerin bu kapsama gireceği tam olarak netleşmese de, Başbakan Sánchez konuşmasında TikTok’taki yapay zeka üretimi çocuk istismarı içeriklerini, Elon Musk’ın X platformundaki Grok botunun yasadışı içerik üretmesini ve Instagram’ın kullanıcıları izleme iddialarını hedef alarak büyük bir temizlik sinyali verdi. İspanya’nın bu hamlesi sadece bir yasaktan ibaret değil; aynı zamanda platform yöneticilerinin yasa dışı içerikleri kaldırmaması durumunda hukuki sorumluluk almasını ve algoritmik manipülasyonun bir suç olarak tanımlanmasını da içeren beş maddelik dev bir paketin parçası.