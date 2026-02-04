Türkiye’de beklenirken bir ülke sosyal medyayı jet hızında yasakladı!

Öte yandan Sánchez’in "dijital vahşi batı" olarak nitelendirdiği bu alanın; çocukları bağımlılık tuzaklarına, istismara, pornografiye ve şiddete maruz bıraktığını söylemesi, İspanya’nın bu konudaki kararlılığını ortaya koyuyor. Henüz hangi şirketlerin bu kapsama gireceği tam olarak netleşmese de, Başbakan Sánchez konuşmasında TikTok’taki yapay zeka üretimi çocuk istismarı içeriklerini, Elon Musk’ın X platformundaki Grok botunun yasadışı içerik üretmesini ve Instagram’ın kullanıcıları izleme iddialarını hedef alarak büyük bir temizlik sinyali verdi. İspanya’nın bu hamlesi sadece bir yasaktan ibaret değil; aynı zamanda platform yöneticilerinin yasa dışı içerikleri kaldırmaması durumunda hukuki sorumluluk almasını ve algoritmik manipülasyonun bir suç olarak tanımlanmasını da içeren beş maddelik dev bir paketin parçası.