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  4. Türkiye’de depreme karşı zemini en sağlam 21 kent belli oldu * 2 uzmandan kritik sözler.

Türkiye’de depreme karşı zemini en sağlam 21 kent belli oldu * 2 uzmandan kritik sözler.

Ülke genelinde özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından oluşan sağlam zemin hassasiyeti büyük önem taşıyor.

Türkiye’de depreme karşı zemini en sağlam 21 kent belli oldu * 2 uzmandan kritik sözler. - Sayfa 1

Türkiye’de 2023 yılında yaşanan ve on milyonlarca insanın derinden etkilendiği 6 Şubat depremlerinin ardından bilinçlenme süreci hızlanıyor.

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Türkiye’de depreme karşı zemini en sağlam 21 kent belli oldu * 2 uzmandan kritik sözler. - Sayfa 2

Böylece imkanı olan insanlar büyükşehirleri terk ederek zemini sağlam ve depreme dayanıklı illere göç ediyor.

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Türkiye’de depreme karşı zemini en sağlam 21 kent belli oldu * 2 uzmandan kritik sözler. - Sayfa 3

Türkiye’nin jeolojisi konusunda milyonların dikkatlerini çeken Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Türkiye’de depreme karşı zemini en sağlam 21 kent belli oldu * 2 uzmandan kritik sözler. - Sayfa 4

Elazığ ve Bingöl’de yaşanan tektonik hareketliliğin DAF üzerinde büyük bir afete yol açmasını beklemediğini söyleyen Prof. Dr. Görür bölgedeki depremlerin 6 Şubat’ın enerji transferleri olduğunu dile getirdi.

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