Türkiye’de depreme karşı zemini en sağlam 21 kent belli oldu * 2 uzmandan kritik sözler.
Ülke genelinde özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından oluşan sağlam zemin hassasiyeti büyük önem taşıyor.
Türkiye’de 2023 yılında yaşanan ve on milyonlarca insanın derinden etkilendiği 6 Şubat depremlerinin ardından bilinçlenme süreci hızlanıyor.
Böylece imkanı olan insanlar büyükşehirleri terk ederek zemini sağlam ve depreme dayanıklı illere göç ediyor.
Türkiye’nin jeolojisi konusunda milyonların dikkatlerini çeken Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dikkat çeken ifadeler kullandı.