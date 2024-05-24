Türkiye'de emekliler en çok hangi şehirlerde yaşıyor? İşte ilk sıradaki il
Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) araştırmasına göre, emeklilerin yüzde 20'si İstanbul'da yaşarken; Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya en yoğun emekli nüfusuna sahip iller arasında yer alıyor. Türkiye'deki 16 milyon 154 bin emekliden 8 milyon 777 bini 10 büyükşehirde otururken, Balıkesir yüzde 28 ile nüfusuna oranla en fazla emeklinin yaşadığı şehir oldu.
Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) araştırmasına göre, emeklilerin yüzde 20'si İstanbul'da yaşarken; Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya en yoğun emekli nüfusuna sahip iller arasında yer alıyor. Türkiye'deki 16 milyon 154 bin emekliden 8 milyon 777 bini 10 büyükşehirde otururken, Balıkesir yüzde 28 ile nüfusuna oranla en fazla emeklinin yaşadığı şehir oldu.
TÜED tarafından yapılan "Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması" ile Türkiye'de emeklilerin yoğun olarak yaşadığı iller belirlendi.
Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 16 milyon 154 bin 322 kişi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık aylığı alıyor.
İstanbul, 3 milyon 240 bin kişiyle en fazla emekli nüfusuna sahip şehir olurken, toplam emekli nüfusunun yüzde 20'si bu kentte yaşıyor.