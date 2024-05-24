Türkiye'de emekliler en çok hangi şehirlerde yaşıyor? İşte ilk sıradaki il

Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) araştırmasına göre, emeklilerin yüzde 20'si İstanbul'da yaşarken; Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya en yoğun emekli nüfusuna sahip iller arasında yer alıyor. Türkiye'deki 16 milyon 154 bin emekliden 8 milyon 777 bini 10 büyükşehirde otururken, Balıkesir yüzde 28 ile nüfusuna oranla en fazla emeklinin yaşadığı şehir oldu.