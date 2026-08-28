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Türkiye'de en net Bodrum'dan izlendi: Gökyüzü kızıl renge büründü

Tüm dünyanın ilgiyle beklediği doğa olaylarından biri olan ay tutulması, bu sabah saat 06.33'te gerçekleşti. Tutulma Türkiye'de en net Muğla'nın turizm ilçesi Bodrum'dan izlendi.

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Türkiye'de en net Bodrum'dan izlendi: Gökyüzü kızıl renge büründü - Sayfa 1

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gerçekleşen tam tutulma, Bodrum'un Turgutreis ilçesi Akçabük Koyu'nda tatil yapan vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

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Türkiye'de en net Bodrum'dan izlendi: Gökyüzü kızıl renge büründü - Sayfa 2

Koyda kamp ve tatil yapan yerli ve yabancı turistler, muhteşem doğa olayını çıplak gözle izledi ve cep telefonlarıyla kayda aldı.

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Türkiye'de en net Bodrum'dan izlendi: Gökyüzü kızıl renge büründü - Sayfa 3

Saat 06.33'te tam tutulmanın gerçekleşmesiyle birlikte ay, kızıl bir renge büründü.

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Türkiye'de en net Bodrum'dan izlendi: Gökyüzü kızıl renge büründü - Sayfa 4

Tutulmanın ardından ay ufukta batarken yavaş yavaş gözden kayboldu. Doğa olayını izlemek için erken saatte uyanan tatilcilerden bazıları, "Böyle bir şeyi ilk kez canlı izledik. Deniz kenarında gün doğumuyla birleşince çok etkileyiciydi" diyerek duygularını paylaştı.

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