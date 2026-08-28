Türkiye'de en net Bodrum'dan izlendi: Gökyüzü kızıl renge büründü

Tutulmanın ardından ay ufukta batarken yavaş yavaş gözden kayboldu. Doğa olayını izlemek için erken saatte uyanan tatilcilerden bazıları, "Böyle bir şeyi ilk kez canlı izledik. Deniz kenarında gün doğumuyla birleşince çok etkileyiciydi" diyerek duygularını paylaştı.