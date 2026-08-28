Türkiye'de en net Bodrum'dan izlendi: Gökyüzü kızıl renge büründü
Tüm dünyanın ilgiyle beklediği doğa olaylarından biri olan ay tutulması, bu sabah saat 06.33'te gerçekleşti. Tutulma Türkiye'de en net Muğla'nın turizm ilçesi Bodrum'dan izlendi.
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Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gerçekleşen tam tutulma, Bodrum'un Turgutreis ilçesi Akçabük Koyu'nda tatil yapan vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.
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Koyda kamp ve tatil yapan yerli ve yabancı turistler, muhteşem doğa olayını çıplak gözle izledi ve cep telefonlarıyla kayda aldı.
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