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Türkiye'de gökyüzü şöleni: Perseid meteor yağmuru geceyi aydınlattı

Yılın en etkileyici gök olaylarından Perseid meteor yağmuru, Türkiye’nin dört bir yanında gökyüzü meraklılarına unutulmaz anlar yaşattı. Şehir ışıklarından uzak noktalarda toplanan vatandaşlar, gece boyunca gökyüzünü izledi.

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Türkiye'de gökyüzü şöleni: Perseid meteor yağmuru geceyi aydınlattı - Sayfa 1

ANKARA

Perseid meteor yağmuru Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Abacı Peribacaları bölgesinde de görüntülendi.

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Türkiye'de gökyüzü şöleni: Perseid meteor yağmuru geceyi aydınlattı - Sayfa 2

ANKARA

Perseid meteor yağmuru Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Abacı Peribacaları bölgesinde de görüntülendi.

2 | 39
Türkiye'de gökyüzü şöleni: Perseid meteor yağmuru geceyi aydınlattı - Sayfa 3

YOZGAT

Yozgat'ta Akdağmadeni ilçesinde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu manzarası görsel şölen sundu.

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Türkiye'de gökyüzü şöleni: Perseid meteor yağmuru geceyi aydınlattı - Sayfa 4

Yurdun dört bir yanından izlenen gökyüzü manzarası Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan Nalbant geçidinde de eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. 2 bin 100 rakımda bulunan geçit, Samanyolu'nun güzelliklerini ve meteor yağmurlarını gözlemleme imkanı sundu.

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