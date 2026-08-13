Türkiye'de gökyüzü şöleni: Perseid meteor yağmuru geceyi aydınlattı

Yurdun dört bir yanından izlenen gökyüzü manzarası Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan Nalbant geçidinde de eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. 2 bin 100 rakımda bulunan geçit, Samanyolu'nun güzelliklerini ve meteor yağmurlarını gözlemleme imkanı sundu.