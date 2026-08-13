Türkiye'de gökyüzü şöleni: Perseid meteor yağmuru geceyi aydınlattı
Yılın en etkileyici gök olaylarından Perseid meteor yağmuru, Türkiye’nin dört bir yanında gökyüzü meraklılarına unutulmaz anlar yaşattı. Şehir ışıklarından uzak noktalarda toplanan vatandaşlar, gece boyunca gökyüzünü izledi.
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ANKARA
Perseid meteor yağmuru Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Abacı Peribacaları bölgesinde de görüntülendi.
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ANKARA
Perseid meteor yağmuru Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Abacı Peribacaları bölgesinde de görüntülendi.
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YOZGAT
Yozgat'ta Akdağmadeni ilçesinde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu manzarası görsel şölen sundu.
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