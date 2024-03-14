Türkiye'de milyonlar kirli hava soluyor: İşte havası en kirli şehirler
Resmi verilere göre Türkiye'de hava kalitesini ölçen 304 istasyondan 157'sinde partikül madde yoğunluğunda ulusal limit değer aşıldı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ise 7 istasyon dışında havası temiz olan yer yok. İşte Türkiye'nin havası en kirli ve temiz şehirleri...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2023 yılına ait Hava Kalitesi İzleme Raporu'nu açıkladı.
Rapora göre Türkiye'de ölçüm yapılan istasyonların yarıdan fazlasında partikül madde kirleticisi (PM10) için ulusal limit değer aşıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) limit değeri açısından ise hava kalitesi iyi olan sadece 7 istasyon bulunuyor.
Rapora göre mevcut 20 istasyonda hiç PM10 ölçümü yapılmazken, çalıştırılan istasyonların dörtte birinden yüzde 90'ın altında veri alındı. Hangi istasyonun kaç gün çalıştırıldığı ise bilinmiyor.
Çevre, Şehirlik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Hava Kalitesi İzleme Raporu'na göre PM10 ölçülen 324 istasyonun 20'sinden veri alınamazken kalan 304 istasyonun 157'sinde yıllık ulusal limit değer aşıldı. 76 istasyondan ise yüzde 90'ın altında veri alınabildi.