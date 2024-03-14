Türkiye'de milyonlar kirli hava soluyor: İşte havası en kirli şehirler Resmi verilere göre Türkiye'de hava kalitesini ölçen 304 istasyondan 157'sinde partikül madde yoğunluğunda ulusal limit değer aşıldı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ise 7 istasyon dışında havası temiz olan yer yok. İşte Türkiye'nin havası en kirli ve temiz şehirleri...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2023 yılına ait Hava Kalitesi İzleme Raporu'nu açıkladı. 1 | 13

Rapora göre Türkiye'de ölçüm yapılan istasyonların yarıdan fazlasında partikül madde kirleticisi (PM10) için ulusal limit değer aşıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) limit değeri açısından ise hava kalitesi iyi olan sadece 7 istasyon bulunuyor. 2 | 13

Rapora göre mevcut 20 istasyonda hiç PM10 ölçümü yapılmazken, çalıştırılan istasyonların dörtte birinden yüzde 90'ın altında veri alındı. Hangi istasyonun kaç gün çalıştırıldığı ise bilinmiyor. 3 | 13