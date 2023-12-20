Türkiye'de yılbaşı için en çok tercih edilen hediyeler belli oldu Yılbaşı hediyesi olarak ‘ne alsam’ diye düşünenler için yeni araştırmanın sonucu faydalı olabilir. Amazon Türkiye'nin Twentify işbirliğiyle gerçekleştirdiği araştırmada, Türkiye'deki insanların yılbaşı alışkanlıkları, nasıl kutlama yaptıkları ve hediye vermek için en çok tercih ettikleri ürünlere yer verildi. İşte en çok tercih edilen hediyeler...

Amazon Türkiye ve Twentify, yeni yıla girerken Türkiye'de insanların yılbaşına bakış açısını ve tüketicilerin online perakendedeki alışveriş alışkanlıklarını ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirdi. 1 | 8

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 64'ü her yıl yeni yıl için özenle hazırlık yaptıklarını ve yılbaşını kutladıklarını, yüzde 36'sı ise yeni yılı ailelerine veya sosyal çevrelerine uyum sağlamak için kutladıklarını söyledi. 2 | 8

Katılımcıların yüzde 65'i sadece 31 Aralık gecesi yeni yılı kutlarken, yüzde 35'i 31 Aralık gecesi sevdikleriyle birlikte kutlama yapmanın yanında bu gece öncesinde farklı gruplarla çeşitli kutlamalara da katılıyor. Katılımcılar, yüzde 53'lük bir oranla hediyeleşmenin yılbaşı döneminin en önemli etkinliklerinden biri olduğunu belirtirken, yüzde 37 ile yılbaşı gecesi için yemek planlamak ikinci ve yüzde 36 ile ağaç süslemek katılımcıların en çok önem verdikleri üçüncü etkinlik oldu. 3 | 8