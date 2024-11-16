Türkiye'deki 225 diri fay incelendi: Deprem üretme periyodu hesaplanıyor
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye'de 225 diri fayın deprem üretme potansiyeli olduğunu tespit etti. Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir hendekte yapılan çalışmalarda son 11 bin yıl içinde meydana gelen 4 depremin izleri bulundu.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), geçmiş depremlerin izleri üzerinde yaptığı çalışmalarla 225 diri fayın deprem üretme potansiyelini ortaya koydu.
Diri fayların bulunduğu bölgelerde 50 metre uzunluk, 5 metre genişlik ve 4 metre derinlikte hendekler açan MTA, hendek duvarlarında geçmişte yaşanan depremlerin bıraktığı izler üzerinde araştırma yapıyor.
Faylardaki jeolojik katmanlardan binlerce yıl öncesine ait deprem izlerini kayıt altına alarak tarihlendirme numunesi toplayan uzmanlar, numuneleri laboratuvarda tarihlendirerek fayların deprem üretme periyodunu hesaplıyor, fay hattının deprem tehlikesine yönelik yorumlara ulaşıyor.
MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığının 2011'de yürürlüğe giren Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı ile 2022'deki Türkiye Afet Risk Azaltma Planı kapsamında yürüttüğü paleosismoloji araştırmaları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında TÜBİTAK'ın destek vermesiyle genişletildi, Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi platformu oluşturuldu.