Türkiye’deki ünlü giyim devi hacklendi: Milyonlarca kişinin TC kimlik bilgileri risk altında
Türkiye’nin önde gelen giyim devine siber saldırı gerçekleştirildi. Resmi açıklama gelirken, milyonlarca kişinin TC kimlik numaraları risk altına girdi.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Türkiye'nin önde gelen çocuk giyim markalarından biri olan Civil Mağazacılık AŞ'nin siber saldırıya uğradığını duyurdu. Kurumun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 4,5 milyon kişinin kişisel verileri ele geçirildi. Saldırganların, CRM sisteminin çalıştığı bir Windows Server üzerindeki veritabanlarına yönetici (Administrator) yetkisiyle eriştiği belirtildi.
KVKK'nın yayımladığı veri ihlal bildirimine göre, sızıntı 12 Şubat 2026 tarihinde başladı. Ancak firmanın bu ihlali fark etmesi ancak 28 Şubat 2026 tarihinde mümkün oldu. Saldırganlar, yönetici hesabı kullanarak veritabanı içeriklerini sistem dışına çıkardı. Bu, verilerin tamamen ele geçirildiği anlamına geliyor.
Ele geçirilen veriler arasında oldukça hassas bilgiler yer alıyor. Kimlik bilgileri kapsamında isim, soyisim ve T.C. kimlik numaraları; iletişim bilgileri kapsamında ise telefon numaraları, e-posta adresleri ve açık adresler sızdırıldı.