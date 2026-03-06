Türkiye’deki ünlü giyim devi hacklendi: Milyonlarca kişinin TC kimlik bilgileri risk altında

KVKK'nın yayımladığı veri ihlal bildirimine göre, sızıntı 12 Şubat 2026 tarihinde başladı. Ancak firmanın bu ihlali fark etmesi ancak 28 Şubat 2026 tarihinde mümkün oldu. Saldırganlar, yönetici hesabı kullanarak veritabanı içeriklerini sistem dışına çıkardı. Bu, verilerin tamamen ele geçirildiği anlamına geliyor.