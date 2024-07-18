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  4. Türkiye'den herkese ters köşe! F-16 alımını durdurup o ülkeden 40 savaş uçağı alacak

Türkiye'den herkese ters köşe! F-16 alımını durdurup o ülkeden 40 savaş uçağı alacak

Fransız basınına göre Türkiye, ABD'den alacağı F-16 siparişini durdurup 40 tane savaş uçağı alacak. Bu nedenle ABD oldukça rahatsız

Türkiye'den herkese ters köşe! F-16 alımını durdurup o ülkeden 40 savaş uçağı alacak - Sayfa 1

Fransa merkezli Metadefense dergisinde yer alan habere göre, Türkiye ABD'den temin edeceği 40 adet F-16'nın yerine 40 adet Eurofighter Typhoon satın alacak. Bu nedenle F-16V siparişinin kısmen iptal edilebileceği aktarıldı. İşte dikkat çeken haberden öne çıkan ayrıntılar

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Türkiye'den herkese ters köşe! F-16 alımını durdurup o ülkeden 40 savaş uçağı alacak - Sayfa 2

Türkiye, hava kuvvetlerini yenilemek ve modernize etmek adına 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın almayı amaçlıyor ve bu nedenle F-16V siparişinin bir bölümünü iptal etmeyi masaya yatırıyor.

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Türkiye'den herkese ters köşe! F-16 alımını durdurup o ülkeden 40 savaş uçağı alacak - Sayfa 3

Yeni Akit Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sırasında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile görüşerek bu konuyu ele aldı.

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Türkiye'den herkese ters köşe! F-16 alımını durdurup o ülkeden 40 savaş uçağı alacak - Sayfa 4

İkili arasındaki görüşmede 40 adet Eurofighter Typhoon'un Hava Kuvvetleri filosuna katılmasının yanı sıra, denizcilik alanında da motorlar ve nükleer santral için Siemens türbinleri de gündeme geldi.

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