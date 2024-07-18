Türkiye'den herkese ters köşe! F-16 alımını durdurup o ülkeden 40 savaş uçağı alacak
Fransız basınına göre Türkiye, ABD'den alacağı F-16 siparişini durdurup 40 tane savaş uçağı alacak. Bu nedenle ABD oldukça rahatsız
Fransa merkezli Metadefense dergisinde yer alan habere göre, Türkiye ABD'den temin edeceği 40 adet F-16'nın yerine 40 adet Eurofighter Typhoon satın alacak. Bu nedenle F-16V siparişinin kısmen iptal edilebileceği aktarıldı. İşte dikkat çeken haberden öne çıkan ayrıntılar
Türkiye, hava kuvvetlerini yenilemek ve modernize etmek adına 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın almayı amaçlıyor ve bu nedenle F-16V siparişinin bir bölümünü iptal etmeyi masaya yatırıyor.
Yeni Akit Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sırasında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile görüşerek bu konuyu ele aldı.
İkili arasındaki görüşmede 40 adet Eurofighter Typhoon'un Hava Kuvvetleri filosuna katılmasının yanı sıra, denizcilik alanında da motorlar ve nükleer santral için Siemens türbinleri de gündeme geldi.