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  4. Türkiye'nin altında hızlıca büyüyor! Naci Görür uyarmıştı: Depremler konusunda o nokta alarm veriyor

Türkiye'nin altında hızlıca büyüyor! Naci Görür uyarmıştı: Depremler konusunda o nokta alarm veriyor

Göttingen Üniversitesi’nden Prof. Jonas Kley, yer bilimci Prof. Naci Görür'ün de uyardığı Türkiye'nin altındaki devasa yarıkla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin altında hızlıca büyüyor! Naci Görür uyarmıştı: Depremler konusunda o nokta alarm veriyor - Sayfa 1

Almanya'daki Göttingen Üniversitesi öncülüğünde uluslararası bir araştırma ekibi, Türkiye’nin güneydoğusundan başlayıp kuzeybatı İran’a kadar uzanan bin 500 kilometre uzunluğunda devasa bir yarık keşfetti.

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Türkiye'nin altında hızlıca büyüyor! Naci Görür uyarmıştı: Depremler konusunda o nokta alarm veriyor - Sayfa 2

Bu araştırmada Irak'taki Zagros Dağları'nın uyguladığı kuvvetin, Dünya yüzeyinin son 20 milyon yılda ne kadar eğildiği üzerindeki etkisi araştırıldı.

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Türkiye'nin altında hızlıca büyüyor! Naci Görür uyarmıştı: Depremler konusunda o nokta alarm veriyor - Sayfa 3

Araştırma, Dünya yüzeyinin derinliklerinde Tetis Okyanusu tabanının yatay olarak koptuğunu ve yırtığın Türkiye'den İran'a doğru giderek uzadığını ortaya koydu.

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Türkiye'nin altında hızlıca büyüyor! Naci Görür uyarmıştı: Depremler konusunda o nokta alarm veriyor - Sayfa 4

Araştırmaya göre özellikle Türkiye’ye yaklaştıkça bu hareket sığlaşıyor ve büyük bir yarığın yüzeye yayılmasına neden oluyor.

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