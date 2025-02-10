Türkiye'nin altında hızlıca büyüyor! Naci Görür uyarmıştı: Depremler konusunda o nokta alarm veriyor
Göttingen Üniversitesi’nden Prof. Jonas Kley, yer bilimci Prof. Naci Görür'ün de uyardığı Türkiye'nin altındaki devasa yarıkla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Almanya'daki Göttingen Üniversitesi öncülüğünde uluslararası bir araştırma ekibi, Türkiye’nin güneydoğusundan başlayıp kuzeybatı İran’a kadar uzanan bin 500 kilometre uzunluğunda devasa bir yarık keşfetti.
Bu araştırmada Irak'taki Zagros Dağları'nın uyguladığı kuvvetin, Dünya yüzeyinin son 20 milyon yılda ne kadar eğildiği üzerindeki etkisi araştırıldı.
Araştırma, Dünya yüzeyinin derinliklerinde Tetis Okyanusu tabanının yatay olarak koptuğunu ve yırtığın Türkiye'den İran'a doğru giderek uzadığını ortaya koydu.