Türkiye’nin altındaki yarık endişe yarattı! Naci Görür "Enerji biriktiriyor" diyerek uyardı

Alman bilim insanları, Türkiye’den İran’a kadar uzanan 1500 kilometrelik bir yarık tespit etti. Bu endişe verici keşif, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün sık sık vurguladığı yüksek deprem riski ile ilgili açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı.