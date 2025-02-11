Türkiye’nin altındaki yarık endişe yarattı! Naci Görür "Enerji biriktiriyor" diyerek uyardı
Göttingen Üniversitesi'nin Türkiye’nin altındaki yarığı keşfetmesi endişe yarattı. Dünyada da büyük yankı uyandıran bu araştırma, Naci Görür’ün yüksek deprem riski olarak işaret ettiği bölgeyle örtüşüyor. Prof. Dr. Görür, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Alman bilim insanları, Türkiye’den İran’a kadar uzanan 1500 kilometrelik bir yarık tespit etti. Bu endişe verici keşif, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün sık sık vurguladığı yüksek deprem riski ile ilgili açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı.
Habertürk canlı yayınına katılan Görür, bölgedeki duruma ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bingöl Karlıova'dan başlıyor Yunanistan'a kadar gidiyor. Bu fay levha sınırı. Depremler levha sınırında ya da içinde olur.