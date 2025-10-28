Türkiye'nin diri fay hatları haritası güncellendi: 45 İl ve 110 ilçe deprem riski altında
Türkiye, jeolojik olarak aktif bir bölgede yer almakta ve birkaç önemli fay hattı üzerinde bulunmaktadır. Yaşanan son sarsıntılar sonrasında diri fay hattı haritası sorgulamaları artış gösteriyor. Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan ve oldukça geniş bir alanda hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 45 il ve 110 ilçenin büyük risk altında olduğu hatırlatıldı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, diri fay hatları haritasını güncelledi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, son iki ay içinde yaşanan iki ayrı 6,1 büyüklüğündeki depremle yeniden gündeme geldi. Dün akşam meydana gelen sarsıntı, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgeleri’nin birçok ilinde güçlü şekilde hissedilerek endişeleri artırdı.
Geniş bir alanda hissedilen depremin ardından vatandaşlar, bulundukları yerin deprem riski ve aktif fay hatlarına yakınlığı konusunda endişelenmeye başladı.
TÜRKİYE'NİN GÜNCEL DİRİ FAY HATLARI
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritasını güncelledi. İşte Türkiye'deki diri fay haritası ve risk altındaki 45 il ve 110 ilçe