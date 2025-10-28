Türkiye'nin diri fay hatları haritası güncellendi: 45 İl ve 110 ilçe deprem riski altında

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, son iki ay içinde yaşanan iki ayrı 6,1 büyüklüğündeki depremle yeniden gündeme geldi. Dün akşam meydana gelen sarsıntı, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgeleri’nin birçok ilinde güçlü şekilde hissedilerek endişeleri artırdı.