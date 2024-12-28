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Türkiye'nin en büyüğü, dünyada ise üçüncü sırada: Su seviyesi yükseldi, giriş yasaklandı

Antalya'da bir haftadır etkili olan sağanak yağış, İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi yakınlarında bulunan ve Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise üçüncü büyüklüğünde yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası'nın taşmasına neden oldu. Dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası'nda su seviyesi 5 ile 7 metre arasında yükselirken, içeriye girişler ise yasaklandı.

Türkiye'nin en büyüğü, dünyada ise üçüncü sırada: Su seviyesi yükseldi, giriş yasaklandı - Sayfa 1

İbradı ilçesinde yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan yağış sonrası yer altı sularının yükselmesi ile birlikte denizden 400 metre yükseklikte bulunan Altınbeşik Mağarası'nda su düzeyinde ciddi artış meydana geldi.

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Türkiye'nin en büyüğü, dünyada ise üçüncü sırada: Su seviyesi yükseldi, giriş yasaklandı - Sayfa 2

Mağarada su seviyesi yaklaşık 5-7 metre arasında yükselirken, içerisine giriş ise yasaklandı.

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Türkiye'nin en büyüğü, dünyada ise üçüncü sırada: Su seviyesi yükseldi, giriş yasaklandı - Sayfa 3

Suyun yükselmesi ile birlikte mağaranın ağzından akan sular büyük şelaleler oluşturdu.

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Türkiye'nin en büyüğü, dünyada ise üçüncü sırada: Su seviyesi yükseldi, giriş yasaklandı - Sayfa 4

Bu sular, ulaştıkları Manavgat Çayı'nın da su seviyesinde yükselmeye neden oldu.

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