Türkiye'nin en çok izlenen gazetecisi belli oldu! Sadece 2 isim 20 milyon izlenme barajını geçebildi

Gündeme dair yorumlarını ve tartışma programlarını YouTube'a taşıyarak dijital yayıncılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralayan gazeteciler arasında, temmuz ayı reyting raporuna göre sadece iki isim 20 milyon izlenme barajını aşmayı başarabildi.

Marketing Türkiye ve MTM – Medya Takip Merkezi iş birliğiyle hazırlanan YouTube Rating Report’un Temmuz ayı sonuçları açıklandı. Raporda gazetecilerin YouTube performansları mercek altına alındı. 

Genel izlenmelere bakıldığında ise Temmuz ayında gazetecilerin izlenme oranları Haziran ayına kıyasla belirgin bir seviyede yükseldi ve çift haneli milyonluk artışlar kaydedildi.

 İşte en çok izlenen 10 kadın gazeteci...

10 - Beste Uyanık

Temmuz izlenme: 653.844

9 - Simge Fıstıkoğlu

Temmuz izlenme: 1.278.168

8 - Şule Aydın

Temmuz izlenme: 2.053.871

