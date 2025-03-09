Türkiye’nin en eski markaları belli oldu! Geçmişten bugüne isimleri bile değişmedi
Gelmiş geçmiş Türkiye'nin en köklü markaları tek tek sıralandığı. Kurulduğu günden bu yana varlığını sürdürüyor iki asırlık devleşmiş markalar herkesi şaşırtıyor. İşte Türkiye'nin en eski markaları…
Türkiye’nin en köklü markaları, yüzyıllar boyunca varlıklarını sürdürüp günümüze gelmeyi başardı. 18. yüzyıldan itibaren faaliyet gösteren markalar arasında gıda, kozmetik ve finans sektörlerinden büyük isimler bulunuyor. Peki, Türkiye’nin en eski markası hangisi? İşte tarihi süreçlere tanıklık eden bu önemli markalar...
VEFA BOZACISI – 1876
Boza kültürünü yaşatan ve nesiller boyunca aynı lezzeti sunan Vefa Bozacısı, 1876’da kuruldu. Kış aylarının vazgeçilmezi olan boza denince akla gelen ilk marka olarak biliniyor.
KOMİLİ – 1878
Zeytinyağı denince ilk akla gelen markalardan biri olan Komili, 1878’den bu yana sofralara lezzet katıyor. Geleneksel üretim teknikleriyle bilinen marka, kalitesini koruyarak yoluna devam ediyor.