Türkiye’nin en eski markaları belli oldu! Geçmişten bugüne isimleri bile değişmedi

Türkiye’nin en köklü markaları, yüzyıllar boyunca varlıklarını sürdürüp günümüze gelmeyi başardı. 18. yüzyıldan itibaren faaliyet gösteren markalar arasında gıda, kozmetik ve finans sektörlerinden büyük isimler bulunuyor. Peki, Türkiye’nin en eski markası hangisi? İşte tarihi süreçlere tanıklık eden bu önemli markalar...