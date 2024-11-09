Türkiye’nin en güvenli bölgesi deniyordu. Zemini sağlam ve depreme dayanıklı 21 şehir
Türkiye’nin illeri arasında depreme dayanıklı olanlar merak ediliyor. Özellikle İzmir, Elazığ, Bingöl gibi illerimizde yaşanan düşük ölçekli depremler sonrasında zemini sağlam illere ilgi arttı.
Türkiye’de zemini sağlam ve depreme dayanıklı şehirler sürekli merak ediliyor. Özellikle yaşanan 6 Şubat depremleri sonrasında vatandaşlar deprem riski taşıyan illerden göç ediyor.
Son olarak Elazığ’da yaşanan 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında güvenli iller yeniden araştırılmaya başlandı. Deprembilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün Elazığ depremine ilişkin açıklamaları da dikkatten kaçmadı.
NACİ GÖRÜRDEN AFET AÇIKLAMASI
Elazığ’daki depremin ardından Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum” dedi.
TÜRKİYE’NİN ZEMİNİ SAĞLAM DEPREME DAYANIKLI 21 İLİ
Peki Türkiye’nin en güvenli şehirleri hangileri? Sputnik’te yer alan haberde zemini depreme dayanıklı 21 kent sıralandı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin depreme karşı en güvenilir illerini sıraladı: