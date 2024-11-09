Türkiye’nin en güvenli bölgesi deniyordu. Zemini sağlam ve depreme dayanıklı 21 şehir

NACİ GÖRÜRDEN AFET AÇIKLAMASI

Elazığ’daki depremin ardından Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum” dedi.