Türkiye'nin en iyi 'Cittaslow' ilçeleri: Doğallığı ve sakinliğiyle 30 ülke arasından seçildiler
Türkiye, tarihi ve doğa güzellikleriyle her zaman dikkat çekerken, 30 ülkede 278 kente yayılan Uluslararası Cittaslow Birliği'nin 'sakin şehir' listesine Türkiye'den 25 ilçe girmeyi başardı.
Cittaslow Birliği'ne üye kentlerin, çevre, altyapı ve Slow Food gibi 72 kriteri yerine getirmesi ve sakin şehir felsefesine uygun hareket etmesi bekleniyor. Türkiye'nin Cittaslow ağı, 2009 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinin bu derneğe dahil edilmesiyle başlamış oldu.
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