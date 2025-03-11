Türkiye'nin en iyi 'Cittaslow' ilçeleri: Doğallığı ve sakinliğiyle 30 ülke arasından seçildiler

Cittaslow Birliği'ne üye kentlerin, çevre, altyapı ve Slow Food gibi 72 kriteri yerine getirmesi ve sakin şehir felsefesine uygun hareket etmesi bekleniyor. Türkiye'nin Cittaslow ağı, 2009 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinin bu derneğe dahil edilmesiyle başlamış oldu.