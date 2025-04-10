Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu! İlk 5'te hangi iller yer alıyor? İşte il il IQ sıralaması

Türkiye'nin zeka haritası yeniden çizildi. 1 milyon 214 bin 505 kişinin IQ puanları esas alınarak yapılan kapsamlı bir araştırma, illerin zeka seviyelerini detaylı bir şekilde inceledi. Peki, Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İlk sıralarda hangi iller yer alıyor? Şaşırtıcı sonuçların ortaya çıktığı bu araştırmada, zeka testi, bireylerin bilme yeteneklerini ölçmek ve karşılaştırmak amacıyla kullanıldı.