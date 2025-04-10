Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu! İlk 5'te hangi iller yer alıyor? İşte il il IQ sıralaması
En zeki şehirler belli oldu. Yapılan kapsamlı bir araştırmada, Türkiye'nin zeka sıralaması ortaya çıktı. IQ araştırmasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. İlk 5'te hangi iller yer alıyor? İşte il il IQ sıralaması ve merak uyandıran sonuçlar...
Türkiye'nin zeka haritası yeniden çizildi. 1 milyon 214 bin 505 kişinin IQ puanları esas alınarak yapılan kapsamlı bir araştırma, illerin zeka seviyelerini detaylı bir şekilde inceledi. Peki, Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İlk sıralarda hangi iller yer alıyor? Şaşırtıcı sonuçların ortaya çıktığı bu araştırmada, zeka testi, bireylerin bilme yeteneklerini ölçmek ve karşılaştırmak amacıyla kullanıldı.
81 ilde, 1 milyondan fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket, farklı alanlarda sorulan sorularla illerin genel IQ seviyelerini belirledi. Anket sonuçlarına göre zirveye yerleşen şehir, pek çok kişi için beklenmedik bir sürpriz oldu.