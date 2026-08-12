Türkiye’nin iki şehrini birleştirecek, mesafe kilometrelerce kısalacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen projeler birer birer devreye alınırken, iki şehri birleştiren dev tünel projesi şimdiden büyük heyecan yarattı. 248 kilometrelik mesafe 196 kilometreye kadar düşecek.
Kırık ve Dallıkavak tünellerindeki yapım çalışmaları aralıksız devam ederken, milyonlarca vatandaş gözünü bu projeye çevirdi.
Ulaşımda çağ atlatacak proje sona erdiğinde iki şehir arasındaki mesafe tam 52 kilometre birden kısalacak.
Aktarılanlara göre Erzurum ile Rize arasındaki kara yolu ulaşımını sağlayan bu tüneller, iki kent arasındaki 248 kilometrelik mevcut mesafeyi 196 kilometreye indirecek.