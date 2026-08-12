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Türkiye’nin iki şehrini birleştirecek, mesafe kilometrelerce kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen projeler birer birer devreye alınırken, iki şehri birleştiren dev tünel projesi şimdiden büyük heyecan yarattı. 248 kilometrelik mesafe 196 kilometreye kadar düşecek.

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Türkiye’nin iki şehrini birleştirecek, mesafe kilometrelerce kısalacak - Sayfa 1

Kırık ve Dallıkavak tünellerindeki yapım çalışmaları aralıksız devam ederken, milyonlarca vatandaş gözünü bu projeye çevirdi. 

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Türkiye’nin iki şehrini birleştirecek, mesafe kilometrelerce kısalacak - Sayfa 2

Ulaşımda çağ atlatacak proje sona erdiğinde iki şehir arasındaki mesafe tam 52 kilometre birden kısalacak.

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Türkiye’nin iki şehrini birleştirecek, mesafe kilometrelerce kısalacak - Sayfa 3

Aktarılanlara göre Erzurum ile Rize arasındaki kara yolu ulaşımını sağlayan bu tüneller, iki kent arasındaki 248 kilometrelik mevcut mesafeyi 196 kilometreye indirecek. 

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Türkiye’nin iki şehrini birleştirecek, mesafe kilometrelerce kısalacak - Sayfa 4

Erzurum Valisi Aydın Baruş da şantiyeleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Karayolu ağının 2027 yılına kadar tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

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