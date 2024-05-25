Dijital kurban çağı başladı: Türkiye'nin ilk dijital kurban pazarı kuruldu

"Vatandaşlar beğendiği hayvanı sepete ekliyor"

İşletme sahibi Kenan Hastaoğlu, vatandaşların daha rahat etmesi anlamında bu sistemi kurduklarını vurguladı. Hastaoğlu, "Yılların verdiği bize tecrübeyle her sene kendimizi yenileyerek de bugünlere geldik. Arkadan gelen girişimci arkadaşlarımız böyle bir fikir sundular, biz de olumlu gördük. Güzel bir çalışma çıkarttık. Türkiye'de ilklerden bir tane oldu. Kimse evinden çıkmadan çayını kahvesini yudumlarken veya ahıra girmek istemeyen insanlar, yurt dışında yaşayanlar var? Vatandaş internetten giriyor sayfamıza belirlediği hayvanı sepete ekliyor, ondan sonra sadece bize adresini veriyor. Başka bir hiçbir işlem yapmıyor. Biz kesiyoruz, parçalıyoruz evine kadar teslim ediyoruz. Bin 800 civarında hisse yapıyoruz. Bayramın birinci günü yapmak şartıyla teslim ediyoruz. Sivas'ımızın alışkanlığıdır, birinci günü bu işin bitmesi gerekiyor. İlk gün bu işler bitecek. Ondan sonra bayram moduna girecek. Bizim Sivas'ın özellikle alışkanlığı bu" dedi.