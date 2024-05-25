Dijital kurban çağı başladı: Türkiye'nin ilk dijital kurban pazarı kuruldu
Sivas'ta faaliyet gösteren bir işletme, Türkiye'de bir ilke imza atarak dijital kurban pazarı kurdu. Bu yenilikçi platform sayesinde vatandaşlar, tıpkı yemek siparişi verir gibi internet üzerinden kurbanlık hissesi alabiliyor.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Sivas'ta bir işletme tarafından Türkiye'de bir ilk olan dijital kurban pazarı kuruldu. Vatandaşlar yemek siparişi verir gibi kurbanlık hissesi alıyor.
Sivas'ta bir işletme ilginç bir çalışmaya imza atarak dijital kurban pazarı kurdu ve internet sitesi üzerinden hisse satışı yapmaya başladı. Kurulan dijital kurban pazarının internetten kurbanlık satışı yapan diğer sitelerden farkı ise, küpe numaralarıyla sabit olan kurbanlıkların tahmini et-kemik miktarı gibi tüm bilgileri ve hayvana ait orijinal fotoğrafları siteye yer alıyor.
"Vatandaşlar oturdukları yerden kurbanlık alıyor"
Vatandaşların kurban pazarlarına ve ahırlara gitmeden, internet üzerinden oturdukları yerde dijital kurban pazarında gezinmeleri ve beğendikleri kurbanlıkları satın almaları hedefleniyor. Kesimi yapılan kurbanlıkların ise bayramın ilk günü pay edilerek, etler parçalanıp hisse sahiplerinin evlerine teslim edilecek.
"Vatandaşlar beğendiği hayvanı sepete ekliyor"
İşletme sahibi Kenan Hastaoğlu, vatandaşların daha rahat etmesi anlamında bu sistemi kurduklarını vurguladı. Hastaoğlu, "Yılların verdiği bize tecrübeyle her sene kendimizi yenileyerek de bugünlere geldik. Arkadan gelen girişimci arkadaşlarımız böyle bir fikir sundular, biz de olumlu gördük. Güzel bir çalışma çıkarttık. Türkiye'de ilklerden bir tane oldu. Kimse evinden çıkmadan çayını kahvesini yudumlarken veya ahıra girmek istemeyen insanlar, yurt dışında yaşayanlar var? Vatandaş internetten giriyor sayfamıza belirlediği hayvanı sepete ekliyor, ondan sonra sadece bize adresini veriyor. Başka bir hiçbir işlem yapmıyor. Biz kesiyoruz, parçalıyoruz evine kadar teslim ediyoruz. Bin 800 civarında hisse yapıyoruz. Bayramın birinci günü yapmak şartıyla teslim ediyoruz. Sivas'ımızın alışkanlığıdır, birinci günü bu işin bitmesi gerekiyor. İlk gün bu işler bitecek. Ondan sonra bayram moduna girecek. Bizim Sivas'ın özellikle alışkanlığı bu" dedi.
"Borsanın uyguladığı fiyatları uguluyoruz"
Vatandaşların bu uygulamayı memnuniyetle karşıladığını söyleyen Hastaoğlu, "Müthiş tepkileri var. 'Niye önceden böyle bir şey yapmadınız' diyenler var. Şu anda otobüs bileti alır gibi internet ortamına girip çayını, kahvesini yudumlarken, ahıra girmeyeyim, üstüm kokmasın veya hayvandan çekiniyor veya zamanı yok, bunların hiçbirinden etkilenmeden masa başında çalışırken bile işini halledebiliyor. Vadettiğimiz kilogram, saat hepsi randevusunu aynen birebir uygulayabiliyoruz. Geçen sene örneğin 12 buçuğa kestiniz, bu sene de 25 bin lira. Zaten bu fiyat belirlemesini biz yapmıyoruz. Ticaret Borsası'nın açıkladığı Türkiye genelinde yapılan bir fiyat uygulaması var. Bizim Sivas'ımızda da var. Borsanın uyguladığı fiyatları uyguluyoruz. Kendimiz fiyat belirlemiyoruz" ifadelerini kullandı.