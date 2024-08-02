Türkiye'nin ilk tüp tayı görücüye çıktı
Friesian ırkı baba ile American Paint Horse ırkı anneden elde edilen embriyonun yerli bir ata transfer edilmesi sonucu taşıyıcı anneden dünyaya gelen Türkiye'nin ilk tüp tayı "Balat" görücüye çıktı. Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz, "Bu tarz yardımcı üreme tekniklerinin uygulanmasıyla Türkiye'de hayvancılığın gelişmesi için oldukça önemli." dedi.
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz başkanlığındaki bir ekibin, Friesian ırkı atlardan elde edilen embriyoların farklı ırklardaki kısraklara transfer edilerek tüp taylar elde edilmesi projesi ilk meyvesini verdi.
Ekip, üniversite bünyesindeki atlardan Friesian ırkı baba "Alp" ile American Paint Horse ırkı anne "Angora"nın çiftleşmesi sonucu elde edilen embriyoyu "Ezo" adlı yerli bir ata nakletti.
Taşıyıcı anne görevini üstlenen Ezo, 11 aylık gebelik sürecinin ardından 2,5 ay önce Türkiye'nin ilk tüp tayını doğurdu.
Friesian ve Painthorse ırklarının karışımı bir görüntüye sahip olan taya, akademisyenler tarafından Balıkesir Üniversitesini çağrıştırdığı için "Balat" adı verildi.
Prof. Gündüz ve ekibi, İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Boyalık köyünde misafir edilen tay ile ailesini basın mensuplarına tanıttı.