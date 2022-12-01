'Türkiye'nin ilk uzay yolcusu' adayları burada eğitiliyor

"Türkiye'nin ilk uzay yolcusu" olmak için seçilen adaylar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi (USAEM) Başkanlığında insan faktörü nedeniyle oluşan uçak kazalarının en aza indirilmesi için pilotlara uyguladığı bazı özel eğitimlerden geçirildi.

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