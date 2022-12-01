'Türkiye'nin ilk uzay yolcusu' adayları burada eğitiliyor
"Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu" görevi için 36 bin başvuru yapıldı, kriterleri sağlayan 1000 kişiden son aşamaya kalan 15 aday üzerinden değerlendirmeler devam ederken, "Türkiye'nin ilk uzay yolcusu" adaylarının eğitildiği Eskişehir'deki askeri merkez görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen "Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu" görevini başlatması üzerine https://uzaya.gov.tr/ internet adresinden başvurular kabul edildi.
Başvuranlar arasından Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek için gerekli şartları taşıyanlar belirlendi.
"Türkiye'nin ilk uzay yolcusu" olmak için seçilen adaylar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi (USAEM) Başkanlığında insan faktörü nedeniyle oluşan uçak kazalarının en aza indirilmesi için pilotlara uyguladığı bazı özel eğitimlerden geçirildi.
USAEM'de akademik eğitim verilen adaylara, alçak basınç odasında 25 bin fit irtifa basıncı ve G kuvvetine (ani hız değişimleri ve manevralar sırasında pilotların maruz kaldığı kuvvet) dayanıklılık seviyelerinin ölçüldüğü insan santrifüj (dairesel dönme hareketi gerçekleştiren makine) laboratuvarında (G-Lab) testler uygulandı.