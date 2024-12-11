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Türkiye’nin internet devi havlu attı! Şikayetler peş peşeydi, faaliyetlerini sonlandırdı

Türkiye’de aktif olarak kullanılan popüler internet servislerinden biri daha havlu attı. Son bir haftada tepki üstüne tepki aldı, açıklama yaparak faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Türkiye’nin internet devi havlu attı! Şikayetler peş peşeydi, faaliyetlerini sonlandırdı - Sayfa 1

Türkiye’de internet fiyatlarının yüksek olması, kullanıcıları farklı, alternatif ve daha uygun fiyatlı telekom şirketlerine yönlendirmeye neden oldu.

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Türkiye’nin internet devi havlu attı! Şikayetler peş peşeydi, faaliyetlerini sonlandırdı - Sayfa 2

Millenicom, Turknet, Comnet ve bazı telekom şirketleri son yıllarda ciddi aboneler kazanırken, bunlar arasında bir şirket yaşanan sorunlar nedeniyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı. 

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Türkiye’nin internet devi havlu attı! Şikayetler peş peşeydi, faaliyetlerini sonlandırdı - Sayfa 3

Tatmin edici ve hızlı internet servisini uygun fiyatla kullanıcılara buluşturan Comnet, gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozdu.

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Türkiye’nin internet devi havlu attı! Şikayetler peş peşeydi, faaliyetlerini sonlandırdı - Sayfa 4

LinkedIn hesabı üzerinden resmi açıklamada bulunan Comnet, yaşanan durumdan dolayı üzgün olduklarını ifade ederken, Türkiye’deki faaliyetlerini de sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu.

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