Türkiye’nin internet devi havlu attı! Şikayetler peş peşeydi, faaliyetlerini sonlandırdı
Türkiye’de aktif olarak kullanılan popüler internet servislerinden biri daha havlu attı. Son bir haftada tepki üstüne tepki aldı, açıklama yaparak faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
Türkiye’de internet fiyatlarının yüksek olması, kullanıcıları farklı, alternatif ve daha uygun fiyatlı telekom şirketlerine yönlendirmeye neden oldu.
Millenicom, Turknet, Comnet ve bazı telekom şirketleri son yıllarda ciddi aboneler kazanırken, bunlar arasında bir şirket yaşanan sorunlar nedeniyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
Tatmin edici ve hızlı internet servisini uygun fiyatla kullanıcılara buluşturan Comnet, gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozdu.