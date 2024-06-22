Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa, Çin ile akademik ve kültürel işbirliği çağrısı yaptı

Musa, iki ülkenin zengin edebiyat birikiminin kültürel alışverişlerin ve karşılıklı anlayışın gelişimine katkı sağlayacağına inandığını belirterek bu sayede iki halkın tarih ve kültür alanında birbirlerini daha yakından tanıyabileceğinin altını çizdi.

Türkiye'de üniversiteler ve araştırma enstitülerinin Çince öğretiminin yanında Çin edebiyatı, felsefesi ve tarihi alanında kapsamlı programlar sunduğuna dikkati çeken Musa, Çincenin Türkiye'de 10 üniversitede okutulduğunu, ayrıca ortaöğretimde seçmeli ders olarak verildiğini anlattı.

Musa, Türkiye'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Yeditepe Üniversitesi ve İstanbul Okan Üniversitesinde 4 Konfüçyüs Enstitüsünün kurulduğunu, Türkiye'nin de 2021'de Pekin'de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ni faaliyete geçirdiğini ifade etti.