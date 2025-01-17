Türkiye'nin sıralamadaki basamağı değişti: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Prof. Dr. Tarihçi İlber Ortaylı'ya göre Türkler, asker millet. Tarihinde pek çok askeri yeniliği sisteme kazandıran Türkiye, savunma sanayi alanındaki yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli istatistik şirketi Global Firepower 2025 yılının en güçlü 20 orduyu açıkladı. Türkiye, geçtiğimiz seneye göre listede bir basamak geriye gitti. Fransa'nın yükselişi dikkat çekti.
Global Firepower, dünyanın en güçlü orduları belirlerken, "askeri güçler, askeri personel sayısı, savunma bütçesi, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite ve teknolojik üstünlük" gibi onlarca kriteri göz önünde bulundurdu. NATO'nun da en saygın orduları arasında yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri, 2025 yılındaki sıralamada da yine üst kısımda kendine yer edindi. İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu: