Türkiye'nin sıralamadaki basamağı değişti: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu

Global Firepower, dünyanın en güçlü orduları belirlerken, "askeri güçler, askeri personel sayısı, savunma bütçesi, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite ve teknolojik üstünlük" gibi onlarca kriteri göz önünde bulundurdu. NATO'nun da en saygın orduları arasında yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri, 2025 yılındaki sıralamada da yine üst kısımda kendine yer edindi. İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu: