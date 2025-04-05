Türkiye'ye soğuk hava ve kar yeniden geliyor! AKOM ve Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul'a uyarı
Nisan ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıkların artması beklenirken Türkiye'ye yeni haftada yeni soğuk hava dalgası geliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk hava dalgasıyla birlikte Türkiye'ye kar yağışının da tekrar geleceğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da pazar ve pazartesi günleri için sağanak yağış uyarısı yaptı.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şu uyarılarda bulundu:
"Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlar var bugün, İstanbul'da yok. Anadolu'da özellikle Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Bitlis bölgelerinde çok kuvvetli yağışlar var. Su baskını yapabilir, bu bölgeye dikkat edeceğiz. Bir de Muğla'nın kıyı ilçelerinde yağışlar biraz kuvvetli. Antalya'nın da doğu ilçelerinde yağış bugün kuvvetli. Diğer bölgelerde ise yağışlar normal.
Nisan ayı yağışlı bir ay olmasına rağmen şubat ve martta az yağış oldu. Nisan ayında yağan yağmurlar aslında olması gereken yağışlar.