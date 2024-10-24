Türkiye'yi sarsan terörist saldırıların kronolojisi! 11 yılda neler yaşandı?
Türkiye, 2013 sonrasında çok sayıda saldırının hedefi oldu. En çok saldırı kaydedilen yıllar, iki kez seçime gidilen 2015 ve 2016 yıllarıydı. Pek çok saldırı PKK ve ona bağlı olduğu söylenen gruplar ile IŞİD'e atfedildi ya da bu örgütler tarafından üstlenildi.
İçişleri Bakanlığı "son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" bu örgütlere karşı operasyonların süreceğini söylüyor. BBC'nin derlediği habere göre, Türkiye'de son dönemde düzenlenen büyük saldırılar şöyle:
2024
TUSAŞ Genel Merkezi saldırısı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara, Kahramankazan'daki genel merkezine saldırı düzenlendi.
İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, biri erkek, biri kadın iki saldırganın öldürüldüğünü açıkladı.
Saldırı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim'de PKK lideri Abdullah Öcalan’a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapmasından bir gün sonra düzenlendi.
Santa Maria Kilise saldırısı
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak 2024 Pazar günü saldırı düzenlendi.
Maskeli iki saldırgan, ayin sırasında kiliseye girerek ateş açtı.
Saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti.
IŞİD, saldırıyı Telegram kanalı üzerinden üstlendi.
Saldırı sonrası yapılan operasyonlarda toplam 60 kişinin gözaltına alındığı, bu şüphelilerden 26'sının sınır dışı edildiği bildirildi.
Milli İstihbarat Teşkilâtı (MİT), 14 Eylül 2024'te saldırıda kullanılan silahı tedarik etmekle suçlanan isimlerden V.S. isimli şüpheliyi İstanbul'da yakalandığını duyurdu.
2023
Ankara saldırısı
Ankara’da 1 Ekim 2023'te, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışına saatler kala, İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıyı PKK’nın askeri kanadı Halk Savunma Merkezi (HPG) üstlendi.
İki saldırgandan biri üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi, diğeri güvenlik güçlerince öldürüldü. Saldırıda iki polis yaralandı.
Saldırının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'nın PKK'nın Suriye kolu olarak tanımladığı Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) Irak ve Suriye'deki tüm tesislerinin "meşru hedef" olduğunu söyledi.
Fidan'ın açıklamasının ardından Türkiye bölgede çok sayıda hava saldırısı düzenledi.