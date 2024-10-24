Türkiye'yi sarsan terörist saldırıların kronolojisi! 11 yılda neler yaşandı?

2024

TUSAŞ Genel Merkezi saldırısı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara, Kahramankazan'daki genel merkezine saldırı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, biri erkek, biri kadın iki saldırganın öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim'de PKK lideri Abdullah Öcalan’a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapmasından bir gün sonra düzenlendi.