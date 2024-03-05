Türkler en çok bundan endişeli! Nüfusun yarısı aynı kaygıyı paylaşıyor

Türkiye'de en çok kaygı duyulan konu, yüzde 50'lik oranla, enflasyon oldu. İkinci sırada, yüzde 30'luk oranla, yoksuluk ve sosyal adaletsizlik yer aldı.

Ankete katılanların yüzde 22'si Türkiye'deki suç ve şiddet oranlarından endişeli olduklarını söylerken yüzde 22'si işsizlikten, yüzde 21'i de mali ve siyasi yolsuzluktan kaygılarını ifade etti.