Türkler en çok bundan endişeli! Nüfusun yarısı aynı kaygıyı paylaşıyor
Ipsos araştırma şirketi "Dünyayı neler endişelendiriyor?" başlıklı anketi için, Türkiye'nin aralarında bulunduğu 29 ülkede vatandaşlara görüşlerini sordu. Anket, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 73'ü Türkiye'nin yanlış istikamete gittiğini düşünüyor. Türklerin en kaygı duyduğu konu da ortaya çıktı.
Yaklaşık 25 bin kişiye çevrimiçi sistem üzerinden kaygıları, ülkelerindeki gidişata ilişkin görüşleri soruldu. Anket 26 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında yapıldı.
Türkiye'de, "Sizce ülkede işler iyiye mi gidiyor, yoksa yanlış istikamette mi yol alınıyor?" sorusuna ankete katılanların yüzde 73'ü "Yanlış istikamette yol alınıyor" yanıtını verdi.
Türkiye'de en çok kaygı duyulan konu, yüzde 50'lik oranla, enflasyon oldu. İkinci sırada, yüzde 30'luk oranla, yoksuluk ve sosyal adaletsizlik yer aldı.
Ankete katılanların yüzde 22'si Türkiye'deki suç ve şiddet oranlarından endişeli olduklarını söylerken yüzde 22'si işsizlikten, yüzde 21'i de mali ve siyasi yolsuzluktan kaygılarını ifade etti.