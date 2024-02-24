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Türkler en çok hangi yatırımı seviyor?

Türkiye'de tasarruf sahipliği artıyor. Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de tasarruf sahipliği 3 puan artışla yüzde 23,3'e yükseldi. Bu, 2011 yılından bu yana görülen ikinci en yüksek oran olurken tasarrufu olanların ilk tercihi ise belirlendi...

Türkler en çok hangi yatırımı seviyor? - Sayfa 1

ING Türkiye tarafından gerçekleştirilen "Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması"nın 2023 son çeyrek sonuçlarına göre, tasarrufu olanların tercihlerinde, yastık altı altın ve nakit yüzde 26 ile birinci sırada yer aldı.

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Türkler en çok hangi yatırımı seviyor? - Sayfa 2

Sistem içi altın ise yüzde 16 ile ikinci sırada geldi.

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Türkler en çok hangi yatırımı seviyor? - Sayfa 3

Hisse senetleri yüzde 14 ile en çok sahip olunan üçüncü tasarruf aracı oldu.

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Türkler en çok hangi yatırımı seviyor? - Sayfa 4

Bireysel emeklilik fonlarının tercih edilme oranı ise yüzde 8 olarak gerçekleşti.

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