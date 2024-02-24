Türkler en çok hangi yatırımı seviyor?

ING Türkiye tarafından gerçekleştirilen "Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması"nın 2023 son çeyrek sonuçlarına göre, tasarrufu olanların tercihlerinde, yastık altı altın ve nakit yüzde 26 ile birinci sırada yer aldı.

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