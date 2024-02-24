Türkler en çok hangi yatırımı seviyor?
Türkiye'de tasarruf sahipliği artıyor. Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de tasarruf sahipliği 3 puan artışla yüzde 23,3'e yükseldi. Bu, 2011 yılından bu yana görülen ikinci en yüksek oran olurken tasarrufu olanların ilk tercihi ise belirlendi...
ING Türkiye tarafından gerçekleştirilen "Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması"nın 2023 son çeyrek sonuçlarına göre, tasarrufu olanların tercihlerinde, yastık altı altın ve nakit yüzde 26 ile birinci sırada yer aldı.
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Sistem içi altın ise yüzde 16 ile ikinci sırada geldi.
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Hisse senetleri yüzde 14 ile en çok sahip olunan üçüncü tasarruf aracı oldu.
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Bireysel emeklilik fonlarının tercih edilme oranı ise yüzde 8 olarak gerçekleşti.
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