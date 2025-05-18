Türklere en çok vize reddi veren ülkeler belli oldu! Bu 2 ülkeden uzak durun, ret yüzde 30’u geçti
Son 5 yılda Türk vatandaşlarına en fazla vize veren ve en çok vize reddi uygulayan ülkeler belli oldu. Başvuru sayılarındaki artışa rağmen bazı ülkeler ret oranları yükseldi.
Son 5 yılda Türk vatandaşlarının Schengen ülkelerine yaptığı vize başvurularında ret oranları dikkat çekici şekilde arttı. 2020–2024 arasında bazı ülkelerde ret oranı yüzde 30’u aşarken, en düşük oran yüzde 3 seviyelerinde kaldı.
İşte Türk vatandaşlarına en az ve en çok ret veren ülkeler...
27 - ROMANYA
Başvuru sayısı: 87 bin 215
Onay sayısı: 84 bin 491
Ret sayısı: 2 bin 785
Ortalama ret oranı: Yüzde 3,19
26 - İSPANYA
Başvuru sayısı: 124 bin 124
Onay sayısı: 106 bin 942
Ret sayısı: 7 bin 379
Ortalama ret oranı: Yüzde 5,94