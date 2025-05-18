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  4. Türklere en çok vize reddi veren ülkeler belli oldu! Bu 2 ülkeden uzak durun, ret yüzde 30’u geçti

Türklere en çok vize reddi veren ülkeler belli oldu! Bu 2 ülkeden uzak durun, ret yüzde 30’u geçti

Son 5 yılda Türk vatandaşlarına en fazla vize veren ve en çok vize reddi uygulayan ülkeler belli oldu. Başvuru sayılarındaki artışa rağmen bazı ülkeler ret oranları yükseldi.

Türklere en çok vize reddi veren ülkeler belli oldu! Bu 2 ülkeden uzak durun, ret yüzde 30’u geçti - Sayfa 1

Son 5 yılda Türk vatandaşlarının Schengen ülkelerine yaptığı vize başvurularında ret oranları dikkat çekici şekilde arttı. 2020–2024 arasında bazı ülkelerde ret oranı yüzde 30’u aşarken, en düşük oran yüzde 3 seviyelerinde kaldı. 

İşte Türk vatandaşlarına en az ve en çok ret veren ülkeler...

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Türklere en çok vize reddi veren ülkeler belli oldu! Bu 2 ülkeden uzak durun, ret yüzde 30’u geçti - Sayfa 2

27 - ROMANYA
Başvuru sayısı: 87 bin 215
Onay sayısı: 84 bin 491
Ret sayısı: 2 bin 785
Ortalama ret oranı: Yüzde 3,19

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Türklere en çok vize reddi veren ülkeler belli oldu! Bu 2 ülkeden uzak durun, ret yüzde 30’u geçti - Sayfa 3

26 - İSPANYA
Başvuru sayısı: 124 bin 124
Onay sayısı: 106 bin 942
Ret sayısı: 7 bin 379
Ortalama ret oranı: Yüzde 5,94

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Türklere en çok vize reddi veren ülkeler belli oldu! Bu 2 ülkeden uzak durun, ret yüzde 30’u geçti - Sayfa 4

25 - BULGARİSTAN
Başvuru sayısı: 236 bin 068
Onay sayısı: 214 bin 835
Ret sayısı: 15 bin 558
Ortalama ret oranı: Yüzde 6,59

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