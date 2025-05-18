Türklere en çok vize reddi veren ülkeler belli oldu! Bu 2 ülkeden uzak durun, ret yüzde 30’u geçti

Son 5 yılda Türk vatandaşlarının Schengen ülkelerine yaptığı vize başvurularında ret oranları dikkat çekici şekilde arttı. 2020–2024 arasında bazı ülkelerde ret oranı yüzde 30’u aşarken, en düşük oran yüzde 3 seviyelerinde kaldı.

İşte Türk vatandaşlarına en az ve en çok ret veren ülkeler...