Üç bölgede fırtına, iki bölgede sağanak bekleniyor! Rüzgarın hızı saatte 70 kilometreyi bulacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Ağustos tarihli hava tahminine göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak bazı bölgelerde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülürken, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden esecek rüzgârın saatte 70 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 1 Ağustos 2026 Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde, ayrıca Samsun'un iç kesimleri, Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.