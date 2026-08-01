Üç bölgede fırtına, iki bölgede sağanak bekleniyor! Rüzgarın hızı saatte 70 kilometreyi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde, ayrıca Samsun'un iç kesimleri, Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.