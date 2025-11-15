Üç bölgeye kar yağışı geliyor! 24 kent için sarı alarm verildi
Hava sıcaklığı, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece azalacak. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. 5 bölge için sağanak yağış uyarısı yapıldı, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yağışların şiddetli olacağına dikkat çekildi. Meteoroloji, 24 kent için 'sarı' alarm verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Ordu, Giresun, Tokat, Sivas ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
24 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek uyarıda bulunulan 24 kent şöyle:
"Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman ve Şırnak."