Uçak yolculuklarında yeni gelişme: 19 yıllık yasak rafa kalkabilir!
Uçaklarda 19 yıl önce güvenlik gerekçesiyle uygulamaya konulan sıvı yasağının kaldırılabileceği açıklandı.
Uçak yolculuklarında güvenlik nedeniyle 19 yıl önce getirilen sıvı madde yasağının kalkabileceğini açıklandı. IATA Başkanı Willie Walsh, bu yasağın ne zaman kaldırılacağına dair net bir zaman veremediğini dile getirdi.
Sputnik'in haberine göre Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Başkanı Willie Walsh, uçaklara patlayıcı madde sokulmasının önüne geçmek için sıvı maddelere 2006'da getirilen yasağın kalkabileceğini açıkladı. Walsh, yeni nesil CT (Bilgisayarlı Tomografi) tarayıcıların gelişimiyle, uçaklarda sıvı madde sınırlamasının gerekliliğinin sorgulandığını açıkladı.
Walsh, gelecekte sıvı kısıtlamasının kaldırılacağını düşündüğünü, fakat bu yasağın ne zaman kaldırılacağına dair net zaman veremediğini belirtti.