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  4. Uçak yolculuklarında yeni gelişme: 19 yıllık yasak rafa kalkabilir!

Uçak yolculuklarında yeni gelişme: 19 yıllık yasak rafa kalkabilir!

Uçaklarda 19 yıl önce güvenlik gerekçesiyle uygulamaya konulan sıvı yasağının kaldırılabileceği açıklandı.

Uçak yolculuklarında yeni gelişme: 19 yıllık yasak rafa kalkabilir! - Sayfa 1

Uçak yolculuklarında güvenlik nedeniyle 19 yıl önce getirilen sıvı madde yasağının kalkabileceğini açıklandı. IATA Başkanı Willie Walsh, bu yasağın ne zaman kaldırılacağına dair net bir zaman veremediğini dile getirdi.

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Uçak yolculuklarında yeni gelişme: 19 yıllık yasak rafa kalkabilir! - Sayfa 2

Sputnik'in haberine göre Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Başkanı Willie Walsh, uçaklara patlayıcı madde sokulmasının önüne geçmek için sıvı maddelere 2006'da getirilen yasağın kalkabileceğini açıkladı. Walsh, yeni nesil CT (Bilgisayarlı Tomografi) tarayıcıların gelişimiyle, uçaklarda sıvı madde sınırlamasının gerekliliğinin sorgulandığını açıkladı.

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Uçak yolculuklarında yeni gelişme: 19 yıllık yasak rafa kalkabilir! - Sayfa 3

Walsh, gelecekte sıvı kısıtlamasının kaldırılacağını düşündüğünü, fakat bu yasağın ne zaman kaldırılacağına dair net zaman veremediğini belirtti.

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Uçak yolculuklarında yeni gelişme: 19 yıllık yasak rafa kalkabilir! - Sayfa 4

El bagajında ne kadar sıvı taşınabiliyor, neler yasak kapsamına giriyor?

Güvenlik uygulamaları kapsamında, uçak seyahatinde yolcular, el bagajlarında tek şişede boyutu 100 ml'yi geçen sıvıları taşıyamıyor. 

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