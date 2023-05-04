Ukrayna’daki Sovyet anıtları yıkılıyor
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna’nın çeşitli kentlerindeki Sovyet anıtları yıkılıyor.
24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna’nın çeşitli kentlerindeki Sovyet anıtları yok ediliyor.
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Geçmişte Rusya ve Ukrayna arasındaki dostluğu sembolize etmesi amacıyla yapılan heykeller sökülmeye devam ediyor.
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Dnipro kentinde yer alan Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferi onuruna yapılmış Sovyet pilot Valerie Chkalov ve SSCB tank ordusunun komutanı general Elfin Puskin'in heykelleri söküldü.
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