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Ukrayna’daki Sovyet anıtları yıkılıyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna’nın çeşitli kentlerindeki Sovyet anıtları yıkılıyor.

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna’nın çeşitli kentlerindeki Sovyet anıtları yok ediliyor.

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Geçmişte Rusya ve Ukrayna arasındaki dostluğu sembolize etmesi amacıyla yapılan heykeller sökülmeye devam ediyor.

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Dnipro kentinde yer alan Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferi onuruna yapılmış Sovyet pilot Valerie Chkalov ve SSCB tank ordusunun komutanı general Elfin Puskin'in heykelleri söküldü.

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